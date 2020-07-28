COVID-19 Watch: Pittsburgh artists on keeping art and their livelihoods going during COVID By Jay Manning | 44 mins ago ShareTweet Email More More on COVID-19 Subscribe to COVID-19 <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>